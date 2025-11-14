افزایش دو برابری تولید کارخانه خوراک دام عشایر استان
مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: تولید کارخانه خوراک دام عشایر استان در ناحیه صنعتی شباب دو برابر شده و اکنون این واحد روزانه ۳۰ تن خوراک دام تولید میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «فرشاد یاسمی» مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: کارخانه خوراک دام عشایر ناحیه صنعتی شباب با تولید روزانه ۳۰ تن سهمی ویژه در رفع نیاز نهادههای دامی عشایر استان دارد.
وی افزود: جمعیت عشایر استان ۶۰ هزار نفر است که این جمعیت ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام دارند و از مزایای این کارخانه بهرهمند هستند.
مدیرکل امور عشایری استان در ادامه اضافه کرد: تولید سالیانه این قشر زحمت کش ۱۰۰ هزار تن انواع محصولات دامی است که رقمی بالغ بر ۷هزار میلیارد درآمد زایی دارند.
دوست محمدی مدیرعامل این کارخانه بیان کرد: ۱۵ شرکت تعاونی در استان، تولیدات این کارخانه را در بین عشایر توزیع میکنند.
وی گفت: در این کارخانه ۵۰ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار هستند.
مدیر عامل این کارخانه عنوان کرد: مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه از مناطق جنوب کشور و ایلام تامین می شود.
امرایی رئیس امور عشایری شهرستان چرداول هم گفت: شهرستان چرداول ۳هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت عشایری با ۶۹ هزار راس دام سبک دارد که از مزایای این کارخانه استفاده میکنند.
کارخانه تولید خوراک دام عشایر استان در چرداول قراره است در آینده نزدیک با استفاده از تسهیلات ۵۰ میلیارد ریالی توسعه و تجهیز یابد.