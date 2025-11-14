به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه سرفاریاب در خطبه‌های نماز جمعه این شهر در خصوص موضوع دشمن شناسی از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، گفت: دشمن در عرصه‌های مختلف اعتقادی، نظامی، اقتصادی و سیاسی و به صورت آشکار یا مخفی و پنهانی عمل می‌کند که بر اساس آیات و روایات در رابطه با دشمن باید ضمن اینکه دشمن را نباید کوچک شمرد هرچند ضعیف باشد و نیابد دشمن را دوست شمرد و فریب وعده هایش را خورد و باید مواظب نفوذ و رخنه دشمن باشیم.

حجت‌الاسلام محمدتقی زارعی پور اولین کار حضرت فاطمه (س) را افشاگری دشمن دانست و افزود: از دیدگاه آن بانوی بزرگ، نفاق، پیروی از شیطان، پشت کردن به قرآن و پیروی از حکم جاهلیت از جمله ویژگی‌های دشمنان است.

زارعی پور با بیان اینکه کتاب ارزشمندترین گنجینه و بزرگترین ثروت بشر محسوب می‌شود، هفته کتاب و کتاب خوانی را تبریک گفت و اضافه کرد: اولین خطاب خداوند به پیامبر گرامی اسلام "اقرأ" رمز و تأکیدی عمیق بر اهمیت کتاب و کتاب خوانی در دین اسلام است و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب کتاب نه تنها حاوی دانش و معرفت است بلکه مادر تمدن‌ها و عصاره آنها و غذای روح انسان محسوب می‌شود.

وی به موضوع خشکسالی و بحران کم آبی در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: میان اعمال جمعی انسان‌ها و برکات الهی ارتباط وجود دارد و عدالت اجتماعی، ایمان و تقوای الهی زمینه ساز فراوانی نعمت‌ها و پرداخت نکردن زکات، نادیده گرفتن حقوق فقرا و محرومان و ناسپاسی باعث بسته شدن در‌های رحمت الهی خواهد شد.

حجت‌الاسلام زارعی پور مدیریت صحیح منابع آبی از طرف مسئولان و مدیریت صحیح مصرف آب از طرف عموم مردم و اقامه نماز طلب باران را از جمله وظایف و راه‌های گذر از شرایط کم بارشی دانست.

امام جمعه سرفاریاب با گرامی داشت سالروز حماسه آزادسازی سوسنگرد در ۲۶ آبان ماه، گفت: این حماسه نه تنها یک پیروزی نظامی بلکه نقطه عطفی در روحیه رزمندگان و مردم ایران بود و مرور این خاطرات باعث انتقال فرهنگ جهاد و شهادت و یادآوری این حقیقت است که با ایمان، وحدت و فداکاری هیچ دشمنی نمی‌تواند ملتی را شکست دهد.