

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کمال آبادی گفت: این کاروان با هدف پایش سلامت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و در راستای ترویج فرهنگ کار داوطلبی، خدمات متنوعی را با ارزشی بالغ بر ۶٠٠ میلیون ریال به اهالی این منطقه ارائه کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اردکان اظهار داشت: کاروان سلامت هلال‌احمر با حضور پزشکان عمومی و متخصص، داوطلبان تخصصی و تیم‌های بهداشت، درمان و حمایت روانی به روستای رباط پشت‌بادام اعزام و خدمات متنوعی را در حوزه‌های درمانی، آموزشی و فرهنگی ارائه کرد.

کمال آبادی گفت: در این برنامه بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی روستا به‌صورت رایگان ویزیت شدند، همچنین مربیان هلال‌احمر به بیش از ۱۲۵ دانش‌آموز آموزش‌های اولیه امدادی و بهداشتی را ارائه نمودند.

وی با اشاره به اجرای طرح نیابت و عیادت از برخی بیماران گفت: پزشکان داوطلب با حضور در منزل بیماران، توصیه‌های لازم و خدمات درمانی و مراقبتی موردنیاز را ارائه و تیم‌های داوطلب نیز خدمات حمایتی را با اهدای بسته‌های معیشتی به خانواده‌های کم بضاعت به اجرا رساندند.

کمال آبادی به اجرای برنامه‌های مشاوره در حوزه بهداشت روان و پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و افزود: در راستای تقویت سلامت روان و آگاهی‌بخشی عمومی، مشاوران داوطلب با برگزاری جلسات فردی و گروهی، آموزش‌هایی در زمینه کنترل استرس، مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به مراجعان ارائه کردند.

وی با اشاره به حضور تیم سحر گفت: ایجاد فضای دوستدار کودک با هدف ارتقاء نشاط اجتماعی کودکان، اجرای فعالیت‌های فرهنگی و بازی‌های گروهی برای آنان شکل گرفت.

فراخوان عضویت داوطلبانه و همچنین "قیچی مهربانی" بمنظور پیرایش سالمندان روستا، از دیگر برنامه‌های این کاروان بود که با استقبال اهالی روستا روبه‌رو شد.

گفتنی است روستای رباط پشت بادام در فاصله ٢١٠ کیلومتری از مرکز شهرستان اردکان و در مسیر زائران امام هشتم قرار دارد.