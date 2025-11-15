پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سفر به مالزی ضمن بازدید مراکز علمی پزشکی این کشور راهکارهای توسعه تعامل علمی شیراز و کوالالامپور را در حوزههای مختلف پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید بصیر هاشمی در سفر به شهر کوالالامپور مالزی و شرکت در کنگره کاشت حلزون شنوایی آسیا- اقیانوسیه، ضمن دیدار با مسؤولان حوزه سلامت این کشور و بازدید از مراکز درمانی، راهکارهای توسعه تعامل علمی دو کشور را در حوزههای مختلف پیگیری کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با دعوت مسؤولان حوزه سلامت این کشور از بیمارستان آموزشی دانشگاه مالایا Pusat Perubatan Universiti Malaya بازدید کرد.
در این بازدید، رئیس بیمارستان آموزشی دانشگاه مالایا ضمن ارائه گزارشی از ساختار، امکانات و فعالیتهای آموزشی و درمانی این مرکز، بر فرصتهای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد.
دکتر هاشمی در این نشست با معرفی توانمندیهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزههای آموزشی، پژوهشی، درمانی و فناوریهای نوین پزشکی؛ زمینههای همکاری مشترک، از جمله تعاملات علمی، اجرای پروژههای مشترک، تبادل استاد و دانشجو و توسعه گردشگری سلامت را معرفی کرد.
همچنین دکتر هاشمی به همراه تعدادی از اساتید شرکتکننده در کنگره، با ولی الله محمدی نصرآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی و علیرضا توکلپور صالح رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای آسیای شرقی، استرالیا و نیوزلند مستقر در مالزی، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که در سفارت ایران در کشور مالزی انجام شد، با توجه به جایگاه علمی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، موضوعاتی همچون تسهیل شرایط برای گسترش گردشگری سلامت، توسعه مبادلات علمی، ایجاد مسیرهای مشترک آموزشی و تقویت ارتباطات دانشگاهی بین دو کشور بررسی شد.
سفیر ایران و رایزن علمی نیز با استقبال از ظرفیتهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بر آمادگی سفارت برای حمایت از توسعه همکاریهای علمی و ایجاد پیوندهای پایدار در حوزه سلامت تأکید کردند.
مقرر شد پیگیریهای اجرایی این همکاریها از سوی معاونت بینالملل وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه یابد.