خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «افشین مظفری» شهردار ایلام، با بیان اینکه ساماندهی سیل‌بندها، کانال‌ها و آسفالت معابر از اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار داشت: بیش از ۳۵ درصد جمعیت شهر ایلام در سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند، مناطقی که برخی از آنها سابقه‌ای بیش از سه دهه دارند.

وی افزود: اگرچه ساخت‌وساز در این نقاط غیرمجاز است، اما شهرداری به دلیل نیاز‌های عمرانی و خدماتی شهروندان، ناچار شده است با اتکا به منابع داخلی اقداماتی همچون جدول‌کشی و آسفالت معابر را انجام دهد.

مظفری با اشاره به اقدام‌های انجام شده در بافت فرسوده شهر ادامه داد: در راستای آزادسازی و ساماندهی شبکه معابر اصلی، تاکنون حدود ۷۱۳ میلیارد تومان برای تملک زمین‌های مسیر تعریض خیابان‌هایی همچون آزادی و آیت‌الله حیدری پرداخت شده است.

شهردار ایلام همچنین درخصوص سیاست‌های تشویقی برای نوسازی ساختمان‌ها مطرح کرد: برای ترغیب شهروندان به بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، شهرداری تخفیف ۵۰ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی ارائه داده که این اقدام تاکنون موجب کاهش درآمدی ۴۷ میلیارد تومانی برای شهرداری شده است.