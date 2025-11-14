مواد غذایی تاریخ گذشته با همکاری شبکه بهداشت و نیروی انتظامی شهرستان خاتم معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا براعلام روابط عمومی شبکه بهداشت خاتم، کارشناسان سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان پس از دریافت گزارش مشکوک، بلافاصله به محل اعزام شدند.

پس از بررسی‌های دقیق و جامع، این کامیون که با، ۳۲۴ عدد حلب ۱۷ کیلویی خیارشور (۵۵۲۴ هزار کیلوگرم) تاریخ مصرف گذشته قصد عبور از شهرستان خاتم را داشته توقیف شد.

این اقدام به سرعت و با دقت انجام و تمامی مواد غذایی فاسد تحت نظارت کامل معدوم‌سازی گردید تا از هرگونه خطر برای سلامت عمومی جلوگیری شود.