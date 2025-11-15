سه فضانورد سفینه فضایی چین، روز جمعه ۲۳ آبان، سوار بر فضاپیمای سرنشین‌دار شن‌جو-۲۱ به زمین بازگشتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، کپسول بازگشت فضاپیمای سرنشین‌دار شن‌جو-۲۱ با موفقیت در سایت فرود دانگ‌فنگ، فرود آمد.

بر اساس اعلام آژانس فضایی چین فضانوردان چینی با نام‌های چن دونگ، چن ژونگروی و وانگ جی پس از ۲۰۴ روز ماندن در مدار زمین در محل فرود دونگ فنگ در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین فرود آمدند.

هر سه فضانورد چین در سلامت کامل هستند. چن دونگ، فرمانده این سفینه، اولین کسی بود که بعد از فرود روی زمین از کپسول برگشت خارج شد. او اولین فضانورد چینی است که بیش از ۴۰۰ روز در فضا حضور داشته است.

بازگشت فضانوردان چینی به زمین بازگشت فضانوردان چینی به زمین بازگشت فضانوردان چینی به زمین

هفته گذشته چین سه فضانورد دیگر را با فضاپیمای سرنشین دار شن جو-۲۱ با موفقیت به فضا فرستاد.

فضانوردان چینی برای یک ماموریت ۶ ماهه به ایستگاه فضایی فرستاده شدند. قراربود فضانوردان چینی مستقر در ایستگاه فضایی بلافاصله با سفینه سرنشین شن جو ۲۱ به زمین بازگردند، اما این ماموریت به دلایل فنی به تعویق افتاد.

ایستگاه فضایی چین که قابل سکونت است، در سال ۲۰۲۲ تکمیل شد و پرتاب شن جو-۲۱ هفتمین ماموریت به این ایستگاه فضایی است.

پیشرفت‌های سریع چین در حوزه فضا زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورده است. ایالات متحده تلاش می‌کند بار دیگر فضانوردان خود را به ماه بفرستد، پیش از آنکه چین این کار را انجام بدهد.