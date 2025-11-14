خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «سیدمختار باویر» فرمانده انتظامی دهلران اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی اناران حین کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک، برخورد و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو‌های مذکور، مقادیر قابل توجهی کالای فاقد مجوز گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اقلام مکشوفه را ۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، مطرح کرد: در این رابطه راننده خودرو به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.