کشف کالای قاچاق فاقد مجوز در دهلران
فرمانده انتظامی دهلران از کشف بیش از ۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «سیدمختار باویر» فرمانده انتظامی دهلران اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی اناران حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک، برخورد و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروهای مذکور، مقادیر قابل توجهی کالای فاقد مجوز گمرکی کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان دهلران با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اقلام مکشوفه را ۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال برآورد کردهاند، مطرح کرد: در این رابطه راننده خودرو به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.