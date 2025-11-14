مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: با تلاش ماموران فنی و تیم‌های تخصصی راه آهن، بلاک گل گهر- قره تپه در محدوده هرمزگان بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ نصیری برازنده افزود: پس از حصول اطمینان از ایمنی کامل خط، حرکت همه قطار‌های مسافری این محور، از سر گرفته شده و خدمات ریلی در این مسیر برقرار است.

وی گفت: بامداد امروز، به‌دنبال نقص فنی و خروج دو واگن از یک قطار باری از خط ریلی در بلاک گل‌گهر – قره‌تپه، این محور ریلی به‌طور موقت مسدود شد.

مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: با وقوع این حادثه قطار مسافری تهران–بندرعباس در ایستگاه سیرجان و قطار‌های تهران–بندرعباس و مشهد–بندرعباس نیز در مسیر حرکت به سمت بندرعباس، در ایستگاه سیرجان متوقف شده بود.