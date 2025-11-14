به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی به همراه بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در جریان سفر خود به آذربایجان شرقی پروژه مرغداری گوشتی ۷۵ هزار قطعه‌ای را در روستای گلزار مرند افتتاح کرد این طرح با ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ و ایجاد ۴۵ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم گامی مهم در تامین امنیت غذایی و توسعه صنعتی منطقه است.

این مرغداری بر روی عرصه‌ای به مساحت ۵ هکتار در روستای گلزار شهرستان مرند احداث شده و سالن تولید آن ۷ هزار متر مربع مسقف دارد. این پروژه ۷۵ هزار قطعه‌ای ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ با کیفیت بالا را فراهم می‌کند.

کل سرمایه‌گذاری این طرح ۸۰۰ میلیارد ریال است و بهره‌برداری از این مرغداری علاوه بر تولید گوشت مرغ برای ۲۰ نفر اشتغال مستقیم و ۲۵ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و نقش مهمی در رونق اقتصادی و تامین نیاز بازار منطقه ایفا می‌کند.

شروع احداث این پروژه از سال ۱۴۰۳ بوده و افتتاح آن در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده سرعت و پیگیری اجرای طرح‌های کشاورزی در استان آذربایجان شرقی است.