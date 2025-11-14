به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه شهر دوگنبدان در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به جنگ نرم دشمنان گفت: امروز استکبار جهانی با استفاده از ابزار رسانه‌ای و فضای مجازی در عرصه جنگ نرم روی آورده است.

حجت‌الاسلام سید عنایت هاشمی‌منش افزود: برای مقابله با دشمن در این عرصه تقویت حافظه ملی و معرفتی تاریخی و بازخوانی حوادث مهم گذشته، یک سلاح کارآمد برای جامعه و جوانان در ادامه راه روشن نظام جمهوری اسلامی است.

هاشمی‌منش اضافه کرد: ساماندهی فضای مجازی که پیامد‌های گسترده‌ای بر فرهنگ، انسانیت، سیاست، اقتصاد و سبک زندگی دارد، یک مطالبه جدی از دولتمردان است و دولت باید در این عرصه قوانین شفاف، منطقی و کارآمد تدوین کند تا ضمن استفاده حداکثری از فضای مجازی، جامعه به‌ویژه نسل جوان در برابر تهدیدات و آسیب‌ها مصون بمانند.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره هوش مصنوعی اضافه کرد: باید به‌صورت جدی به جریان هوش مصنوعی ورود کرد، آن را شناخت و لایه‌های پنهان آن را دید و جا ماندن از تحولات جهانی نوعی وابستگی علمی و فناوری و یک فقر علمی برای کشور است.

امام جمعه شهر دوگنبدان راه‌حل نجات کشور از مشکلات را قوی شدن نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف علمی، نظامی و مدیریتی دانست و ادامه داد: دولت که به نام دولت وفاق نام گرفته است باید در همه حوزه‌ها از علم و مدیریت تا فرهنگ، معنویت، اخلاق و عدالت به وظایف خود به‌خوبی عمل کند.

حجت‌الاسلام هاشمی‌منش با اشاره به گفتمان ایران قوی گفت: گفتمان ایران قوی، گفتمانی است که کشور را بر پایه اخلاق، معنویت، عدالت و حفظ حقوق انسان‌ها بنا می‌کند و جمهوری اسلامی افتخار ایستادگی در برابر استکبار را در کارنامه پر افتخار خود دارد.

امام جمعه شهر دوگنبدان به پدیده بی‌سابقه خشکسالی در کشور و به تبع آن در استان اشاره کرد و افزود: همه ما در برابر این بحران مسئولیم و ضروری است دولت باید مصرف بی‌رویه منابع آبی را کنترل و آب شرب و غیرشرب را جدا و مدیریت مصرف صنعتی و کشاورزی را اصلاح کند.

حجت‌الاسلام هاشمی‌منش اضافه کرد: مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت بالغ‌بر ۹۰ درصد است و تنها ۱۰ درصد آب مصرفی مربوط به شرب است، چرا باید در حوزه مصرف دچار مشکل باشیم؟ این مسئله باید مدیریت شود و مردم نیز نقش جدی دارند.

هاشمی‌منش با اشاره به توصیه‌های دینی درباره نماز باران گفت: باید نعمت‌های الهی را یادآوری کنیم، استغفار کنیم و برای بارش رحمت الهی دعا کنیم و برنامه‌ریزی برای نماز استسقاء ضروری است و علما در هر مسجد و محله می‌توانند نماز طلب باران اقامه کنند.

وی افزود: همان‌گونه که در کرونا و دفاع مقدس دعا‌های خیر مردم مؤثر بود، امروز نیز دعای دل‌شکسته مردم و توسل به اهل‌بیت (س) موجب لطف خدا خواهد شد.

امام‌جمعه دوگنبدان با اشاره به ۲۴ آبان، سالروز بزرگداشت علامه طباطبایی و روز کتاب و کتابخوانی گفت: کتاب گنجینه بزرگ بشریت است و مادر تمدن‌ها محسوب می‌شود و هر کتابی ارزشمند نیست و کتاب خوب غذای روح است و باید مقوی باشد.

هاشمی‌منش با بیان اینکه خرید کتاب باید یکی از مخارج اصلی خانواده باشد افزود: امروز تولید کتاب در حوزه انقلاب اسلامی و سبک زندگی اسلامی یک ضرورت جدی است و بهترین کتاب قرآن کریم و بهترین مفسران آن اهل‌بیت (ع) هستند.

وی به انتخابات پارلمانی کشور عراق اشاره کرد و ادامه داد: مشارکت بالا و پیروزی جریان مقاومت، پروژه بی‌ثبات‌سازی دشمنان را شکست داد و مشروعیت و قدرت مضاعفی به جبهه مقاومت بخشید.

امام‌جمعه دوگنبدان در بخش دیگری از خطبه‌های این شهر با بیان اینکه وضعیت انسانی غزه یک فاجعه تمام‌عیار است گفت: محاصره، کمبود کمک‌های انسانی، فروپاشی سیستم بهداشتی و وضعیت اسفبار ساکنان تیم شهر نشان‌دهنده عمق بحران است و نهاد‌های حقوق بشری همچنان در خواب غفلت‌اند و از ترس سکوت کرده‌اند.

هاشمی‌منش تأکید کرد: مردم مظلوم غزه این بحران را پشت سر خواهند گذاشت و جنایتکاران بدانند که جنایت پایدار نمی‌ماند و در همین دنیا ذلیل و خوار خواهند شد.