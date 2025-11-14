به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با حضور جمعی از قاریان برجسته شمال کشور مراسم معنوی تلاوت قرآن کریم در بندر گز برگزار شد.

بمناسبت هفته کتاب وکتابخوانی، از کتاب "انتخاب همسر" اثر حجت‌الاسلام محمد نظری، در مصلی نماز نگین شهر رونمای شد. این کتاب برگفته از رساله کارشناسی ارشد آقای نظری است و به بررسی نکات مهم در انتخاب همسر و ازدواج موفق می‌پردازد.

کشاورزان سویا کار کردکوی این روز‌ها مشغول برداشت سویا از مزارع خود هستند، تاکنون این کشاورزان بیش از ۵۰۰ تن دانه روغنی سویا به سه شرکت تعاونی فعال این شهرستان تحویل داده‌اند.

از ۲۰۵ هکتار باغ زیتون شهرستان کردکوی تاکنون ۶۰۰ تن زیتون برداشت شده است و محصول زیتون این شهرستان به صورت توافقی باغداران و کارخانجات فرآوری خریداری می‌شود.