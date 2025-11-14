در حالی که تنش‌های مرزی در جنوب لبنان ادامه دارد، یونیفل با انتشار نتایج یک تحقیق دقیق میدانی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با ساخت دیوار بتنی در یارون، بار دیگر به خاک لبنان تجاوز کرده و توازن شکننده مرزی را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفل) امروز اعلام کردند که پس از انجام یک عملیات گشت جغرافیایی در جنوب‌غرب شهرک یارون، مشخص شده است که دیوار بتنی تی‌شکل ک در روز‌های اخیر توسط ارتش رژیم صهیونیستی ساخته شده، از خط آبی عبور کرده و بیش از چهار هزار متر مربع از خاک لبنان را از دسترس مردم این کشور خارج کرده است.

یونیفل در بیانیه خود تأکید کرد که نتایج این عملیات به طور رسمی به ارتش رژیم صهیونیستی ابلاغ شده و از آن خواسته شده است تا این دیوار را از محل تجاوز خارج کند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که پاسداران صلح در ماه نوامبر (آبان) متوجه ساخت قطعات تازه‌ای از همین دیوار در جنوب‌شرق یارون شده‌اند و تحقیقات جدید نیز عبور این بخش از خط آبی را تأیید کرده است و دیوار تازه ایجادشده میان عیترون و مارون‌الراس در جنوب خط آبی قرار دارد.

بیانیه یونیفل با تأکید بر اینکه حضور و فعالیت‌های ساخت‌وساز رژیم صهیونیستی در خاک لبنان نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است، از این رژیم خواست به‌طور کامل به خط آبی پایبند بوده و به سرعت از تمامی مناطق شمال آن عقب‌نشینی کند.

هم‌زمان، خبرنگار شبکه المنار گزارش داد که پس از انتشار این بیانیه—که به تخلف صهیونیست‌ها در ساخت دیوار سیمانی در منطقه جبل حرمون مقابل شهرک یارون و بین نقاط BP ۴۳ و BP ۱۸ اشاره داشت—ارتش لبنان خواستار تشکیل یک کمیته مشترک برای انجام تحقیقات میدانی جدید در محل شده است.

طبق این گزارش، ارتش لبنان در روز‌های گذشته روند ساخت دیوار را از نزدیک پیگیری کرده و مجموعه‌ای از تخلفات رژیم صهیونیستی را ثبت کرده است.

پس از امضای اعلامیه توقف درگیری‌ها در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (هفتم آذر ۱۴۰۳) میان لبنان و رژیم صهیونیستی، ایالات متحده آمریکا بلافاصله تحرکات گسترده‌ای را برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان آغاز کرد. این اقدامات در حالی انجام شد که تل‌آویو از همان روز‌های نخست، بار‌ها آتش‌بس را نقض کرد و حملات هوایی و توپخانه‌ای به مناطق جنوبی لبنان را از سر گرفت.

واشنگتن با استفاده از نفوذ خود در نهاد‌های مالی و دیپلماتیک، تلاش کرد بیروت را برای اجرای بند‌هایی از توافق که به «انحصار سلاح» تعبیر می‌شود، تحت فشار قرار دهد. این فشار‌ها از مسیرهایی، چون تهدید به قطع کمک‌های اقتصادی، تحریم مؤسسات مالی مرتبط با حزب‌الله و شرط‌گذاری در همکاری‌های بین‌المللی با دولت لبنان اعمال شد.

در سطح سیاسی نیز، آمریکا کوشید موضوع خلع سلاح حزب‌الله را به‌عنوان پیش‌شرط تثبیت آتش‌بس و بازسازی مناطق جنوبی مطرح کند؛ در حالی که هم‌زمان، رژیم صهیونیستی با تداوم تجاوزات و نقض حریم هوایی و زمینی لبنان، به طور عملی روح توافق را از بین برد.

تحلیلگران لبنانی و منطقه‌ای معتقدند که این فشار‌ها بخشی از طرحی گسترده‌تر برای تضعیف محور مقاومت و تغییر موازنه بازدارندگی در مرز‌های شمالی فلسطین اشغالی است. به باور آنها، تا زمانی که رژیم صهیونیستی به نقض آتش‌بس ادامه دهد، هرگونه بحث درباره خلع سلاح حزب‌الله نه‌تنها غیرواقع‌بینانه بلکه در تضاد با حق طبیعی لبنان در دفاع از خود است.