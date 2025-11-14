پخش زنده
رئیس دانشگاه کاشان گفت: جشنواره حرکت گامی در راستای دستیابی دانشجویان به کارآفرینی و اشتغال زایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان ،بهزاد سلطانی در آئین آغاز به کار هجدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه کاشان گفت: در این جشنواره، دانشجویان ایدههای کارآفرینی خود را که قبلاً توسعه دادهاند، به صورت محصول یا کالا در معرض نمایش قرار دادهاند.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را تبدیل ایده به محصول عنوان کرد و افزود: هدف این است که این ایدهها به هستههای کارآفرینی تبدیل شوند و در نهایت به محصولی کاربردی مفید برای مردم ارائه شود.
رئیس دانشگاه کاشان با بیان اینکه پس از این مرحله، این هستههای کارآفرینی میتوانند به شرکتهای تجاری تبدیل شوند تا محصولات خود را به بازار عرضه کنند، گفت: این فرآیند علاوه بر توسعه فناوریهای روز، به ایجاد کسبوکارهایی که ثروتآفرین هستند کمک میکند، و در نتیجه اشتغالزایی برای افراد و توسعه اقتصادی جامعه را رقم میزند.
در این نمایشگاه، دانشجویان در حوزههای مختلف علمی، صنعتی، هنری، گردشگری، کامپیوتر، نرمافزار و سختافزار و مهندسی با یکدیگر رقابت میکنند و برای جشنواره حرکت که در آذر ماه امسال در تبریز بر گزار میشود اعزام خواهند شد.