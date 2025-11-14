پخش زنده
کارشناس هواشناسی لرستان از ورود اولین سامانه بارشی پاییزه از فردا به آسمان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت:بر اساس نقشههای هواشناسی از اواسط وقت فردا شنبه اولین سامانه ی بارشی پاییزه به آسمان استان وارد خواهد شد .
روح الله داودی افزود:این سامانه بارشی تا ساعاتی از روز یکشنبه همراه با بارشهای پراکنده گاهی رگباری همراه با رعد و برق در استان خواهد بود.
در این مدت اختلال در تردد و ایجاد رواناب ها از مخاطرات این شرايط جوی است که تمهیدات لازم در این زمینه توصیه می شود.