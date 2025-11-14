اورژانس قم اعلام کرد: بر اثر تصادف پراید و پرشیا در کیلومتر ۴۰ اتوبان قم – تهران، یک نفر فوت و شش نفر هم مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اورژانس قم اعلام کرد: عصر امروز، بر اثر برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو پرشیا در اتوبان قم به تهران، کیلومتر ۴۰ حادثه‌ای تلخ رقم خورد.

ساعت اعلام حادثه به اورژانس، ۱۴:۳۵ دقیقه بوده و بلافاصله یک دستگاه بالگرد اورژانس به همراه سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که هر ۶ نفر پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند.

بنا بر اعلام اورژانس، ۳ مصدوم با بالگرد و ۳ مصدوم دیگر با آمبولانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

متأسفانه در این حادثه یک خانم ۷۰ ساله جان خود را از دست داد.

گفتنی است یک کودک ۱۱ ساله نیز در بین مصدومان، در وضعیت بدحال قرار داشته که تحت مراقبت‌های ویژه تیم‌های امدادی به بیمارستان منتقل شد.

همچنین سرهنگ روح الله شاکری رئیس پلیس راه استان علت این حادثه را عدم توانایی راننده پژو در کنترل وسیله نقلیه اعلام کرد.