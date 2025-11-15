

به گفته مهدی جمالی نژاد استاندار راه اندای این خط هوایی گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن حمل‌ونقل کشور و تحقق شعار اصفهان، شهر پیشرو در نوآوری و سرمایه‌گذاری خصوصی است.

ایرلاین «جی‌اسکای» پاسخی است به آرزوی چندین‌ساله مردم اصفهان برای داشتن یک ایرلاین بومی و مستقل که با پیگیری‌های مجدانه مدیریت ارشد استان به وقوع پیوست. در نتیجه تعامل بالای استاندار اصفهان با سرمایه‌گذاران، این شرکت با انتخاب فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به‌عنوان هاب اصلی خود، قصد دارد اصفهان را به یکی از قطب‌های پرواز‌های کشور تبدیل کند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان هم گفت: شرکت هواپیمایی جی اسکای به طور رسمی افتتاح و فعالیت خود را آغاز می‌کند.

ابوذر ضیایی، هدف از تأسیس این ایرلاین را توسعه سطح خدمات در بخش حمل و نقل هوایی، ارتقای جایگاه اصفهان در صنعت گردشگری و تسهیل ارتباطات اقتصادی میان استان‌های کشور عنوان کرد.

وی تاکید کرد: شرکت هواپیمایی جی اسکای با مرکزیت فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان تأسیس شده و در گام نخست فعالیت‌های خود پرواز‌های داخلی به مقاصدی، چون تهران، مشهد، کیش و بندرعباس را برنامه‌ریزی و اجرا خواهد کرد.

نخستین هواپیمای این شرکت با نام «نقش‌جهان» و دومین هواپیما با نام «عالی‌قاپو» رونمایی خواهند شد؛ دو نماد فرهنگی اصفهان که این بار در قامت پرنده‌هایی آهنین بر فراز ایران به پرواز درمی‌آیند.

راه‌اندازی «جی‌اسکای» حرکتی راهبردی برای تحرک‌بخشی به اقتصاد منطقه مرکزی ایران است. به باور کارشناسان، استقرار یک خط هوایی بومی در اصفهان می‌تواند تأثیر چشمگیری در توسعه گردشگری داخلی و خارجی با افزایش دسترسی به اصفهان به‌عنوان مقصدی جهانی برای گردشگران فرهنگی، داشته باشد و این زیرساخت دیگری است که در ادامه انتخاب گردشگری به عنوان محور توسعه استان، با تلاش استاندار اصفهان مهیا می‌شود.

همچنین رونق تجارت و صادرات منطقه‌ای با تسهیل جابه‌جایی تجار، سرمایه‌گذاران و بار‌های صادراتی در مسیر‌های هوایی و نیز ایجاد اشتغال پایدار از طریق به‌کارگیری نیرو‌های متخصص فنی، پروازی و خدماتی در واحد‌های محلی و فرودگاهی، از دیگر دستاورد‌های راه‌اندازی ایرلاین اصفهان است.

این ایرلاین همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های وابسته را از خدمات فرودگاهی تا گردشگری شهری و صنایع‌دستی به دنبال خواهد داشت.

ناوگان اولیه «جی‌اسکای» شامل دو فروند بوئینگ ۷۳۷ مدل‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ است که پس از آماده‌سازی، آماده پرواز در مسیر‌های داخلی کشور شده‌اند.

رنگ‌آمیزی این هواپیما‌ها با الهام از کاشی‌کاری و نقوش هندسی اصفهان طراحی شده و جلوه‌ای فرهنگی به ناوگان این ایرلاین بخشیده است. به گفته مدیران شرکت، هدف از این طراحی، «نمایش پیوند هنر ایرانی و فناوری روز» است. هر هواپیما حامل پیامی فرهنگی است؛ «نقش جهان» و «عالی‌قاپو» هر دو یادآور تاریخ، هنر و هویت این شهر هستند.