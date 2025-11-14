مهار آتش سوزی جنگل های دیزمار
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست آذربایجان شرقی گفت:آتشسوزی گسترده جنگلهای دیزمار پس از چندین ساعت تلاش بیوقفه محیطبانان و جوامع محلی دوستدار محیط زیست مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مرتضی نعمتپور گفت: آتشسوزی وسیعی که امروز حوالی ظهر بخشهایی از منطقه حفاظتشده دیزمار و اراضی جنگلی روستای کلاله اسلام را درگیر کرده بود پس از چندین ساعت تلاش بیوقفه محیطبانان، نیروهای محلی و تیمهای امدادی به طور کامل مهار شد.
نعمتپور با تقدیر از پایداری و فداکاری نیروهای حاضر در عملیات اظهار کرد:هماهنگی و سرعت عمل نیروها اجازه نداد آتش به مناطق حساستر گسترش یابد.
وی همچنین از ادامه بررسیها برای تعیین میزان دقیق خسارت و علت این حادثه خبر داد.