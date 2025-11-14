مهار آتش سوزی جنگل های دیزمار

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی گفت:آتش‌سوزی گسترده جنگل‌های دیزمار پس از چندین ساعت تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان و جوامع محلی دوستدار محیط زیست مهار شد.