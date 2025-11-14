هوای تبریز ناسالم برای گروههای حساس
مرکز پایش هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد:هم اکنون کیفیت هوای کلانشهر تبریز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،طبق اعلام مرکز پایش هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی شاخص کیفی هوای تبریز هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۲ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
شاخص کیفی هوای تبریز از ساعت ۱۶ دیروز تا ۱۶ امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۹۵ و در وضعیت قابل قبول قرار داشت.
کارشناسان مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماریهای قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه میکنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.
بر اساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.