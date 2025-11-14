دستگیری سه شکارچی متخلف در سراب
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سراب گفت:سه شکارچی متخلف در حین شکار غیرمجاز خرگوش در اراضی روستای شالقون دستگیر و سلاحها و لاشههای شکار شده ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حبیب محبعلیپور گفت:ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سراب در جریان عملیات گشت و کنترل در اراضی روستای شالقون موفق به شناسایی و دستگیری سه شکارچی متخلف خرگوش شدند.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش از متهمان سه قبضه سلاح مجاز، ادوات کامل شکار و لاشه چهار سر خرگوش کشف و ضبط شد.
وی افزود:ماموران پس از تکمیل پرونده، متهمان و اقلام مکشوفه را جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان سراب تحویل دادند.
محبعلی پور با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان شکار و صید از شهروندان و طبیعت دوستان خواست هرگونه مورد مشکوک در حوزه تعرض به حیاتوحش و محیط زیست را به سرعت به سامانه ۱۵۴۰ یا یگان حفاظت محیط زیست گزارش دهند.
وی افزود: حفظ تنوع زیستی تنها با مشارکت مردم و رعایت قوانین شکار و صید امکانپذیر است و هرگونه تخلف پیامدهای قانونی جدی در پی خواهد داشت.