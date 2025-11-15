پخش زنده
برگزاری "جمعهی سیاه یا بلک فرایدی" در استان ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان گفت: هرسال تعدادی از متصدیان واحدهای صنفی با تقلید از فرهنگ غربی در آخرین جمعه ماه نوامبر تحت عنوان "جمعه سیاه " اقدام به برگزاری حراجهای غیر واقعی می کنند که همین امر باعث بروز تخلفات متعدد از جمله گرانفروشی، تقلب و تبلیغ کالا و خدمات بر خلاف واقع شده است.
محمدی فشارکی افزود: از طرفی "بلک فرایدی" به عنوان یک پدیدهی خرید غربی، در سالهای اخیر وارد بازار ایران شده است و با فرهنگ غنی ایرانی اسلامی درباره مفاهیم خرید و مصرف بسیار متفاوت است.
وی، اعمال تخفیفات تحت عنوان جمعهی سیاه یا بلک فرایدی را در فروشگاه های استان ممنوع اعلام وتأکید کرد: متصدیان واحدهای صنفی موظفند قبل از هرگونه اقدام به حراج و یا فروش فوقالعاده مجوزهای لازم را از اتحادیه مربوطهی خود دریافت کنند.
محمدی فشارکی تاکید کرد: تعدادی از افراد سودجو با درج عنوان تخفیفات جمعه سیاه اقدام به تقلب و چند برابر کردن قیمت کالاها کرده و سپس با درج تخفیفات صوری، کالا را بدون هیچ حراج و تخفیف حقیقی و در بیشتر موارد گرانتر از قیمت واقعی به مشتریان خود عرضه میکنند.
وی افزود:با هدف حفظ نظم بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف به متخلفان هشدار داده می شود در صورت رعایت نکردن مقررات و برگزاری حراجهای غیرقانونی، برخورد قانونی و پرونده آنان به مراجع قضایی ارسال خواهد شد .