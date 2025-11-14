پخش زنده
افزایش حضور گردشگران در آخر هفتهها، بازارچهها و مراکز خرید مهاباد را به یکی از مقاصد محبوب خرید تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، جمعهبازارهای مهاباد حالوهوای دیگری دارند؛ حضور مسافران و گردشگران از شهرهای دور و نزدیک، شور و رونق تازهای به خریدهای پاییزی و آخرهفتهای این شهرستان بخشیده است.
بازارچهها و مراکز تجاری مهاباد مملو از خریدارانی است که بهگفته خودشان، این شهر را بهدلیل اجناس باکیفیت، قیمت مناسب و برخورد خوب فروشندگان برای سفر و خرید انتخاب کردهاند.
فروشندگان نیز میگویند تمام تلاششان را میکنند تا هوای خریداران را داشته باشند و با ارائه محصولات مرغوب و قیمتگذاری منصفانه، رضایت مسافران و شهروندان را جلب کنند.
در گفتوگو با برخی میهمانان، آنها کیفیت اجناس و تنوع کالا در بازارهای مهاباد را نقطه قوت این مقصد خرید عنوان کردند و تاکید داشتند که تجربه خرید در این شهر برایشان لذتبخش بوده است.
شهرستان مهاباد بهواسطه بازارچههای محلی، مراکز خرید و جاذبههای گردشگری متنوع، در طول سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی است و آخر هفتهها با افزایش حضور مسافران، جنبوجوش بیشتری در بازارها ایجاد میشود؛ رونقی که نقش مهمی در اقتصاد محلی و حمایت از کسبوکارهای شهری دارد.