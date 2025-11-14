تیم‌ های دائم پناه مشهد و اتحاد سرخس نمایندگان خراسان رضوی در گروه سوم لیگ دسته اول فوتسال مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در هفته پنجم مسابقات لیگ دسته اول، تیم فوتسال بازرگانی دائم پناه مشهد عصر امروز در سالن ورزشی شهید بهشتی میزبان تیم کسری گرمدره بود که با گل‌ های محسن باغشنی و محمدرضا معماریان مهمان خود را شکست داد.

در دیگر مسابقه این گروه، تیم اتحاد سرخس در سالن ورزشی شهید آرمون این شهر پذیرای صنایع اردکان یزد بود که با نتیجه ۲ بر یک مقابل حریف خود به پیروزی رسید.

با نتایج امروز تیم اتحاد سرخس با ۹ امتیاز در رتبه سوم و تیم بازرگانی دائم پناه مشهد با هفت امتیاز در رتبه چهارم، صنایع اردکان یزد نیز در رتبه پنجم و کسری گرمدره بدون امتیاز در رتبه آخر جدول هشت تیمی این گروه قرار گرفت.

تیم دائم پناه در دیدار بعدی خود روز ۳۰ آبان با عمران بتن اکباتان همدان و تیم کسری گرمدره با دل سوختگان قم مسابقه خواهد داد.

تیم اتحاد سرخس نیز روز ۲۹ آبان به دیدار مقاومت تهران خواهد رفت و صنایع اردکان میزبان سیمین کک شاهرود خواهد بود.

مسابقات لیگ دسته اول فوتسال در سه گروه برگزار می‌ شود. در گروه اول تیم های مقاومت همدان، نفت امیدیه، شهروند ساری، وارو انرژی کردستان، تیپ ۳۷۷ نزاجا مشهد، استقلال تهران، ذوب آهن اصفهان و علقمه یزد حضور دارند.

در گروه دوم نیز تیم های کلینیک ایرانیان قم، جنگی مشهد، پاریزه کردستان، آرمان زنجان، مقاومت البرز، پاس تهران، فولاد آلیاژی یزد و پاس بافق بازی می‌ کنند.

در گروه سوم، تیم‌های دائم پناه مشهد، صنایع اردکان، دلسوختگان قم، عمران بتن اکباتان همدان، مقاومت تهران، کسری گرمدره، سیمین کک شاهرود و اتحاد سرخس هم‌ گروه هستند.

مرحله نهایی با حضور هشت تیم در ۲ گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد و تیم های اول هر گروه به لیگ برتر صعود می کنند.