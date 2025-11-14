پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس کشور در رودسر گفت: دفاع مقدس ١٢روزه برگ زرین دیگری در تاریخ ایران اسلامی است.
به گزارش خبرگزرای صدا وسیمای گیلان، سردار عباس بایرامی در مراسم یادواره شهدای والامقام روستاهای چینی جان و ولیسه بخش مرکزی رودسر با بیان اینکه رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت تمام قد آمریکای جنایتکار جنگ ١٢روزه را به کشور مان تحمیل کردند گفت: آنها در محاسبات خود اشتباه کردند و گمان میکردند با ترور سرداران و دانشمندان هستهای، کار کشور تمام است، اما تدابیر رهبر معظم انقلاب، توان نیروهای مسلح و بصیرت ملت بزرگ ایران، نقشه شوم آنان را نقش بر آب کرد.
وی افزود: ایران اسلامی امروز به درختی تنومند تبدیل شده و نیروهای مسلح ما با هر تحرک علیه کشور قاطعانه و پشیمان کننده برخورد خواهند کرد.