به گزارش خبرگزرای صدا وسیمای گیلان، سردار عباس بایرامی در مراسم یادواره شهدای والامقام روستا‌های چینی جان و ولیسه بخش مرکزی رودسر با بیان اینکه رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت تمام قد آمریکای جنایتکار جنگ ١٢روزه را به کشور مان تحمیل کردند گفت: آنها در محاسبات خود اشتباه کردند و گمان می‌کردند با ترور سرداران و دانشمندان هسته‌ای، کار کشور تمام است، اما تدابیر رهبر معظم انقلاب، توان نیرو‌های مسلح و بصیرت ملت بزرگ ایران، نقشه شوم آنان را نقش بر آب کرد.

وی افزود: ایران اسلامی امروز به درختی تنومند تبدیل شده و نیرو‌های مسلح ما با هر تحرک علیه کشور قاطعانه و پشیمان کننده برخورد خواهند کرد.