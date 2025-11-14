به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،غلامرضا نوری در مراسم بهره برداری از طرح انتقال آب و آبیاری بارانی دشت یکانات مرند با تاکید بر اهمیت این طرح در شرایط کم‌آبی کشور گفت: پروژه‌ای که امروز افتتاح می‌شود یک طرح کاملاً ارزشمند است.

وی با بیان اینکه ما در دورانی هستیم که با بحران آب مواجهیم اما در عین حال باید تولید غذا ادامه یابد اظهار کرد: راهکار اصلی استفاده از آب کمتر و تولید محصول بیشتر است و این هدف تنها با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری محقق می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق الگوی کشت افزود: کشاورزان باید الگوی کشت ابلاغی را رعایت کنند. این کار از کاهش قیمت محصولات جلوگیری می‌کند و کشور را از بروز بحران‌های تولیدی حفظ خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی توسعه سیستم‌های نوین آبیاری را یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه دانست و ادامه داد: در کشور باید آبیاری براساس نیاز واقعی گیاه انجام شود. با این روش می‌توان اراضی بیشتری را زیر کشت برد و مصرف آب را به‌طور چشمگیر کاهش داد.

نوری همچنین ابراز امیدواری کرد که دوره خشکسالی پایان یابد و کشور دوباره شاهد بارش‌های مطلوب باشد.

عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل جاده‌های بین‌مزارع یکی از مطالبات جدی ماست. درخواست احداث و بهسازی ۱۳۰ کیلومتر جاده بین‌مزارع و همچنین تکمیل طرح‌های آبیاری نوین یکانات را داریم.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند باعث بهبود دسترسی کشاورزان، کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری آب در شهرستان‌های مرند و جلفا شود.

این مراسم با تاکید مسئولان بر ادامه حمایت‌ها از زیرساخت‌های آبی و توسعه کشاورزی منطقه پایان یافت.