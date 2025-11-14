به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح الله میرزایی گفت: فرایند تولید یک کتاب گروهی با حضور ۴۵۰ نوجوان دختر از سراسر کشور آغاز شده و این نوجوانان که استعدادهای نویسندگی آن‌ها در پیش‌رویداد هشتم آبان و هم‌زمان با روز دانش‌آموز شناسایی شده است.

وی افزود: اکنون در قالب یک خط داستانی به روایت جنگ ۱۲روزه‌ای و مبارزه با صهیونیسم آشنایی با تفکرات صهیونیست استکبار ستیزی و مقاومت را به نگارش درمی‌آورند.

مدیر فرهنگسرای ولاء بیان کرد: هدف از این طرح، تقویت خودشناسی و هویت ایرانی–اسلامی در میان نوجوانان و ایجاد فرصت برای بروز استعدادهای ادبی آنان عنوان شده است. محصول نهایی این پروژه پس از تکمیل، در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد