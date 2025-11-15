به مناسبت ۲۵ آبان روز حماسه و ایثار اصفهان، پویش کاشی حرم، به نام شهدای عملیات محرم آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این پویش که از دوسال پیش به همت ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان آغاز شده، این روز‌ها به یاد شهدای عملیات محرم در گلستان شهدای اصفهان اجرا می‌شود.

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، با راه‌اندازی پویش «کاشی حرم»، این فرصت معنوی ارزشمند را فراهم کرده است تا تمامی عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع)، برای شرکت در طرح توسعه حرم امام حسین (ع)، مزین بنام صحن و شبستان حضرت زینب (س) و حک نام خود یا عزیزان درگذشته‌شان، نام آنان را در حرم مطهر جاودانه کنند.

روز ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱، ۳۷۰ شهید در یک روز از عملیات محرم در محل میدان امام (ره) اصفهان بر دستان مردم شهید پرور اصفهان تشییع شد.