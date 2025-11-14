به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،خسرو کنعانی اظهار کرد: آزمون منصب قضا و طرح شهید زین‌الدین امسال با حضور ۳۲۰۵ شرکت‌کننده در استان آذربایجان شرقی برگزار شد که از این تعداد ۲۰۹۹ نفر مرد و ۱۱۰۶ نفر زن بودند.

وی با اشاره به گستردگی فرآیند برگزاری آزمون افزود: این آزمون همزمان در دو حوزه دانشگاه پیام‌نور تبریز و مرکز علمی‌ کاربردی ماشین‌سازی تبریز و با اجرا و نظارت کامل مرکز آزمون جهاددانشگاهی برگزار شد.

کنعانی با بیان اینکه جهاددانشگاهی تلاش کرده است استاندارد‌های لازم در تمامی مراحل آزمون رعایت شود گفت: برنامه‌ریزی دقیق، رعایت اصول امنیتی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای داوطلبان از مهمترین اولویت‌های ما در برگزاری این آزمون بود.

سرپرست سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: نتایج پس از طی مراحل تصحیح و بررسی‌های فنی از سوی وب سایت مرکز آزمون جهاددانشگاهی اعلام خواهد شد.