به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دختران کاراته‌ کار بردسکن با عملکردی درخشان توانستند در رقابت‌ های کاراته سبک شیتوریو تاکی قهرمانی کشور ۳ مدال طلا، ۸ مدال نقره و ۳۲ مدال برنز را به دست آورند و افتخاری بزرگ برای ورزش بردسکن رقم بزنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بردسکن گفت: این دستاورد ارزشمند نشان‌ دهنده توانمندی و استعداد بالای دختران ورزشکار بردسکن است و کسب ۴۳ مدال در سطح ملی، نتیجه تلاش بی‌وقفه ورزشکاران، حمایت خانواده‌ ها و زحمات مربیان پرتلاش کاراته شهرستان است.

رضا غلامی زارع افزود: امیدواریم این موفقیت‌ ها زمینه‌ ساز رشد و توسعه بیش از پیش ورزش بانوان در سطح ملی و بین‌ المللی باشد.

این موفقیت با هدایت مربیان ارزنده کاراته شهرستان، خانم‌ ها عباسپور، علیمحمدی و انصاری حاصل شد و مسئولان ورزش بردسکن ضمن تبریک این دستاورد به ورزشکاران، خانواده‌ های آنان و جامعه ورزشی شهرستان، ابراز امیدواری کردند که این مسیر افتخارآفرینی ادامه یابد.