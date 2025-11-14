در هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» که از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه در همدان برگزار شد، دو تیم از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد یزد موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

کانون مهدویت مسجد حضرت مهدی (عج) یزد به عنوان «کانون برتر کشور در طرح مسجد پایگاه قرآن» معرفی شد.

همچنین، تیم «کانون آیت‌الله حائری» مسجد حمزه علی فیروزآباد میبد، به عنوان «تیم برتر مسابقات کشوری مدهامتان» انتخاب گردید.