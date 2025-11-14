امروز: -
اقامه نماز طلب باران در قم

آیین اقامه نماز طلب باران امروز جمعه ۲۳ آبان ماه، با حضور مردم خدا جوی قم در مصلی قدس به امامت آیت الله سعیدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قم برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ - ۲۱:۱۷
