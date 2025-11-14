به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پارک علم و فناوری خراسان امروز میزبان بیش از ۱۰۰ شهردار استان خراسان رضوی بود؛ رویدادی که با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان مدیریت شهری و زیست‌ بوم نوآوری استان با حضور حسن كبيرزاده سرپرست دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌ گذاری و خدمات مالی سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری‌ های کشور برگزار شد تا ضمن معرفی توانمندی‌ ها و محصولات شرکت‌ های فناور و دانش‌ بنیان، نیازهای شهرداری‌ ها نیز مطرح و زمینه شکل‌ گیری همکاری‌ های عملیاتی فراهم شود.

در این رویداد، رئیس پارک علم و فناوری خراسان، با تأکید بر نقش دانشگاه‌ ها در تولید علم و تبدیل آن به فناوری و نوآوری گفت: «دانشگاه‌ ها مأموریت تولید علم دارند اما این علم زمانی ارزشمند است که به فناوری و سپس نوآوری تبدیل شود؛ یعنی در خدمت مردم قرار گیرد و ثروت‌ آفرین باشد. فلسفه وجودی پارک‌ های علم و فناوری این است که پژوهش‌ ها را به محصول و خدمات تبدیل کنند.

جواد صفایی افزود: امروز بیش از ۶۰۰ شرکت فناور و دانش‌ بنیان در پارک خراسان فعال‌ هستند و نمونه‌ های موفقی در حوزه انرژی، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، کشاورزی و غیره دارند که در سطح ملی و حتی جهانی اثرگذارند.

وی با تأکید بر نقش شهرداری‌ ها در ارتقای کیفیت زندگی شهری افزود: «مدیران شهری باید به فناوران داخلی اعتماد کنند. تجربه‌ های موفقی داریم که با حمایت از جوانان نخبه، محصولاتی ساخته شده که حتی شرکت‌ های خارجی آن‌ ها را خریداری کرده‌ اند.

صفایی ادامه داد: پارک علم و فناوری خراسان با فیلترهای تخصصی، شرکت‌ هایی را ایجاد کرده است که آماده ارائه خدمات به حوزه شهری‌ هستند و اگر نیازهای شهرداری‌ ها به این شرکت ها منتقل شود، می‌ توانند در کوتاه‌ ترین زمان راهکارهای بومی و مؤثر برای آن‌ ها طراحی و اجرا کنند.»

سرپرست دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌ گذاری و خدمات مالی سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری‌ های کشور هم با تأکید بر اهمیت زبان مشترک میان شهرداری‌ ها و شرکت‌ های دانش‌ بنیان گفت: «ما باید ادبیات مشترکی در حوزه سرمایه‌ گذاری و توجیه اقتصادی شکل دهیم تا طرح های شهری از منظر نوآورانه بررسی شوند. چه در موضوعات ترافیکی، چه انرژی پاک و چه ساخت‌وساز، نگاه دانش‌ بنیان تفاوت ایجاد می‌ کند.

حسن كبيرزاده افزود: شهرداری‌ ها باید از مصرف‌ کننده منابع به نهادهای ثروت‌ آفرین تبدیل شوند و این تنها با بهره‌ گیری از دانش و فناوری‌ های نوین محقق خواهد شد.»

علی نجفی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به نیازهای تخصصی شهرداری‌ ها گفت: «نیازهای تکنیکال در حوزه IT، آتش‌ نشانی، خدمات شهری و حمل‌ و نقل به‌ ویژه در بحث هوشمندسازی، از طریق مجموعه پارک به شرکت‌ های فناور و دانش‌ بنیان منتقل خواهد شد. انتظار داریم متناظر با این نیازها، مجموعه‌ های توانمند و متخصص توسط پارک معرفی شوند تا همکاری‌ های عملیاتی شکل گیرد.»

در پایان این رویداد، نمایشگاه جانبی با حضور شرکت‌ های فعال در حوزه خدمات شهری و حمل‌ و نقل برگزار شد و مدیران شرکت‌ ها با شهرداران به تعامل و گفت‌ و گو پرداختند تا مسیر همکاری‌ های آینده مشخص شود.