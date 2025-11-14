مدیر درمانگاه خیریه شهدای پوییک قرچک گفت: نخستین مجموعه درمانی منطقه پوینک قرچک با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان و در پنج طبقه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس تاجیک گفت: این مرکز با ارائه خدمات پزشکی برای بیش از ۳۰ هزار نفر از جمعیت منطقه، به صورت رایگان برای خانواده‌های تحت حمایت و با تخفیف ویژه برای عموم مردم فعالیت می‌کند.

وی افزود: این مجموعه درمانی جدید منطقه پوینک قرچک شامل بخش‌های داروخانه، پزشک عمومی، اطفال، داخلی، مامایی، اتاق احیا و تزریقات افتتاح شده است.

مدیر درمانگاه خیریه شهدای پوییک قرچک بیان کرد: این مجموعه که به همت خیرین و با یاری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) ساخته شده است و خدمات خود را برای خانواده‌های تحت حمایت به صورت کامل رایگان ارائه می‌دهد و سایر خدمات پزشکی نیز با ۲۵ درصد تخفیف نسبت به سایر مراکز شهرستان ارائه خواهد شد.

تاجیک اعلام کرد: در آینده به توسعه و تکمیل خدمات پزشکی برای کمک به سلامت مردم منطقه ادامه خواهند داد و از خیرین برای حمایت از این طرح دعوت به همکاری کردند .