در آئین شکرانه اربعین حسینی از خادمان و موکبداران فعال کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیزدهمین ویژهبرنامه آیین شکرانه اربعین حسینی و گرامیداشت مجاهدت مبارزان فلسطینی در یاسوج برگزار شد. نماینده ولیفقیه در کهگ استان در این مراسم با تقدیر از موکبداران و خادمین اربعین حسینی گفت: این حرکت، ترویج فرهنگ حسینی درسراسر جهان است و دعوت به اربعین حسینی، دعوت به همه ارزشهای اخلاقی و دینی است. آیت االه حسینی با بیان اینکه دعوت به ابیعبدالله، دعوت به بهشت است افزود: دشمنان حتماً به دنبال ضربه زدن به این حرکت بزرگ فرهنگی هستند، لذا خادمان و مسئولان باید دقت داشته باشند که دشمن نتواند ضربهای وارد کند. رئیس جبهه فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: در کمکها به بیش از ۷۵ موکب استان نقش ایفا شد و از ورودی کاکان، اولین موکب بینراهی راهاندازی شد. هدایتخواه با اشاره به فعالیتهای فرهنگی، پزشکی و رسانهای افزود: در لبنان روزانه ۷ هزار پرس غذا توزیع و همچنین در غزه ۵ هزار دلار کمک نقدی ارائه شد. در پایان این مراسم از خادمان و موکبداران فعال استان تجلیل شد