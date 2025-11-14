به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیزدهمین ویژه‌برنامه آیین شکرانه اربعین حسینی و گرامیداشت مجاهدت مبارزان فلسطینی در یاسوج برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در کهگ استان در این مراسم با تقدیر از موکب‌داران و خادمین اربعین حسینی گفت: این حرکت، ترویج فرهنگ حسینی درسراسر جهان است و دعوت به اربعین حسینی، دعوت به همه ارزش‌های اخلاقی و دینی است.

آیت االه حسینی با بیان اینکه دعوت به ابی‌عبدالله، دعوت به بهشت است افزود: دشمنان حتماً به دنبال ضربه زدن به این حرکت بزرگ فرهنگی هستند، لذا خادمان و مسئولان باید دقت داشته باشند که دشمن نتواند ضربه‌ای وارد کند.

رئیس جبهه فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: در کمک‌ها به بیش از ۷۵ موکب استان نقش ایفا شد و از ورودی کاکان، اولین موکب بین‌راهی راه‌اندازی شد.

هدایتخواه با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی، پزشکی و رسانه‌ای افزود: در لبنان روزانه ۷ هزار پرس غذا توزیع و همچنین در غزه ۵ هزار دلار کمک نقدی ارائه شد.

در پایان این مراسم از خادمان و موکب‌داران فعال استان تجلیل شد