مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیلان از پیشرفت ۲۰ درصدی عملیات لایروبی و احیای ۵۰۰ هکتار از آب بندانهای گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید خرمی بابیان اینکه واگذاری آب بندانها به پیمانکاران برای لایروبی براساس قابلیت خاک حاصلخیر این پهنههای آبی انجام میشود گفت: ۵۰۰ هکتار از هزار هکتار اب بندان دارای خاک حاصلخیز گیلان، از شهریور امسال تاکنون به پیمانکاران واگذار شده که هم اکنون عملیات لایروبی در ۳۵۰ هکتار از این آب بندانها در حال اجراست.
وی با بیان اینکه لایروبی این آب بندانها در مجموع ۲۰ درصد پیشرفت کار دارد افزود: هزینه لایروبی آب بندانهای دارای خاک حاصلخیز از محل فروش خاک این پهنههای آبی تامین میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیلان گفت: گیلان حدود ۹ هزار هکتار آب بندان دارد که بخش زیادی از آب کشاورزی مورد نیاز بیش از ۳۰ هزار هکتار شالیزار استان، را تامین میکند.