ائمه جمعه استان تهران با اشاره به کاهش نزولات آسمانی و کمبود منابع آبی، بر ضرورت مدیریت بهینه و صرفهجویی در مصرف آب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ائمه جمعه استان تهران در خطبههای امروز خود ضمن اشاره به کاهش بارشها و کمبود منابع آب، از مردم خواستند تا با رعایت الگوی صحیح مصرف، در حفظ و مدیریت منابع آبی همکاری کنند.
همزمان با این تأکیدات، در برخی شهرهای استان نماز باران با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم برگزار شد تا ضمن طلب رحمت الهی، ضرورت توجه به منابع آبی و صرفهجویی در مصرف آب یادآوری شود.