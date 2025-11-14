پخش زنده
امروز: -
امامجمعه اهلسنت کیش،گفت: امنیت و همدلی عامل اصلی پیشرفت و رونق جزیره کیش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس، در خطبههای نماز جمعه کیش، گفت: در هفته کیش شاهد رونق و نشاط گستردهای در جزیره بودیم، این ایام که با عنوان «روز کیش» مزین شده بود، با همکاری و همدلی مسئولان، فعالان اقتصادی و فرهنگی و بومیان، رنگ تازهای به فضای جزیره بخشید.
امامجمعه اهلسنت کیش با تأکید بر شکرگزاری از خداوند متعال، افزود: در گذشته کیش، شرایط مطلوبی نداشت؛ اما در این هفته، رشد گردشگری، افزایش پروازها و تنوع برنامهها، مراسمهای فرهنگی، ورزشی و هنری برای گردشگران و بومیان بهوضوح دیده شد.
او گفت: این رویدادها علاوه بر ایجاد شادابی در جامعه، نشان داد که کیش میتواند مقصدی جذاب، امن و دلپذیر برای گردشگران داخلی و خارجی باشد.
شیخ یعقوب شمس از تمامی مسئولان، مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، دستگاههای اجرایی، اصناف، فعالان گردشگری، خدماتی و بومیان که برای برگزاری برنامهها تلاش کردند، قدردانی کرد.
او به رویدادهای مهم اقتصادی هفته گرامیداشت کیش، اشاره کرد و گفت: نمایشگاه سرمایهگذاری، نشستهای تخصصی و حضور مسئولان کشوری و اقتصاددانان برجسته اقدامات ارزشمندی بود تا نشان دهد کیش فقط مقصد گردشگری نیست، بلکه قطب مهم اقتصادی، سرمایهگذاری، مالی و تجاری کشور محسوب میشود.
امامجمعه اهلسنت کیش با قدردانی از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، معاونتها، کارشناسان و فعالان اقتصادی کیش، افزود: تلاشهای دلسوزانه و برنامهریزیهای دقیق، تصویری شایسته و قدرتمند از ظرفیتهای کیش ارائه داد.
شیخ یعقوب شمس، افزود: مجموعه این رویدادها، تصویر حرفهای و امیدبخشی از آینده جزیره ترسیم کرد؛ آیندهای که موجب رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، جذب سرمایه و رشد گردشگری خواهد شد.
او تأکید کرد: این رویدادهای مبارک نشان میدهد هرگاه همدل و همراه باشیم، آینده روشنتر از گذشته رقم خواهد خورد.
شیخ یعقوب شمس از مردم، بومیان، فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مدیران، کارکنان سازمان، نیروهای خدماتی و نیروهای نظامی و انتظامی بهعنوان حافظان امنیت جزیره قدردانی کرد و گفت: امنیت یکی از مهمترین نشانهای کیش است.