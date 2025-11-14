\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647\u200c\u06cc \u0634\u064f\u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647\u200c \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0628\u0631\u0646\u062c \u0648 \u0628\u0627\u062f\u0627\u0645 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0644\u0634\u062a \u0646\u0634\u0627\u0621\u060c \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06cc\u06a9 \u0633\u0627\u0644\u0647\u200c \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0647\u0645\u0647 \u0633\u062e\u062a\u06cc\u200c\u0647\u0627\u060c \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u06a9\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u0646\u062f.\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647\u060c \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0647\u0645 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f.