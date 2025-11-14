پخش زنده
پنجمین رویداد ملی «ایرانجان» امروز در خراسان جنوبی به کار خود پایان داد؛ استانی با ظرفیتهای گردشگری، معدنی و صنعتی گسترده که طی یک هفته توجه رسانههای ملی را به خود جلب کرد و فرصتها و چالشهایش در سطح کشور مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پنجمین رویداد ملی ایرانجان که این هفته به میزبانی خراسان جنوبی برگزار شد، امروز به کار خودش پایان داد. رویدادی که هدفش عدالتگستری رسانهای، هویتمحوری و معرفی واقعی ظرفیتها و چالشهای استانهاست و طی یک هفته تمرکز رسانههای ملی را به خراسان جنوبی جلب کرد.
فرزانه مولایی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی در ارتباط تلفنی با خبر صدا و سیمای مهاباد به تشریح جزئیات برگزاری رویداد ایران جان در خراسان جنوبی و میزبانی این استان از رویداد ایران جان در هقتهای که گذشت گفت: در این مدت، تلاش شد تصویر جامع و واقعی از استان ارائه شود؛ استانی ظرفیتهایش فقط در یک بخش خلاصه نمیشود. ما در حوزه گردشگری، معادن، صنایع و حتی کشاورزی ظرفیتهایی داریم که کمتر دیده شدهاند. نمونهاش انعکاس جشنواره زعفران و همایش بینالمللی بیابان لوت بود که امسال با حضور بیش از هزار و ۳۰۰ گردشگر داخلی و خارجی برگزار شد. خراسان جنوبی با بیش از هزار اثر ثبت ملی و ۱۰ اثر ثبت جهانی، یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور است.
مولایی افزود: در بخش اقتصادی هم استان ما را بهشت معادن مینامند؛ از معادن طلا گرفته تا مواد معدنی کمیاب که بستر خوبی برای سرمایهگذاری و توسعه صنعتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: البته در کنار این ظرفیتها، چالشهای استان هم مطرح شد؛ از مشکلات راه و زیرساختهای جادهای و راهآهن گرفته تا کمبود آب و مسئله فرآوری محصولات معدنی و کشاورزی که طرح این موارد در سطح ملی کمک میکند مسئولان برای رفع آنها با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.