مسابقات درگ قهرمانی کشور در جزیره کیش

مسابقات اتومبیلرانی درگ (شتاب) قهرمانی کشور، جمعه (۲۳ آبان ۱۴۰۴) «کیش ۱۴۰۴»، در بخش‌های چهار تا هشت سیلندر، SUV و آزاد در محوطه جایروکوپتر کیش برگزار شد.

عکاس : یاقوتی