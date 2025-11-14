امروز: -
مسابقات درگ قهرمانی کشور در جزیره کیش

مسابقات اتومبیلرانی درگ (شتاب) قهرمانی کشور، جمعه (۲۳ آبان ۱۴۰۴) «کیش ۱۴۰۴»، در بخش‌های چهار تا هشت سیلندر، SUV و آزاد در محوطه جایروکوپتر کیش برگزار شد.
عکاس :یاقوتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ - ۲۲:۲۸
