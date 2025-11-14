بازدید وزیر جهاد کشاورزی از روند ساخت سایت تولید واکسن پرندگان در مرند
وزیر جهاد کشاورزی از روند ساخت ساختمان سایت تولید واکسن و تحقیق بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در مرند بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،غلام رضا نوری به همراه جمعی از معاونین، مدیران کل ستادی و استانی با حضور در شعبه شمال غرب موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در شهرستان مرند از فرآیند اجرایی ساخت ساختمان سایت تولید واکسن و تحقیق بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان بازدید و روند پیشرفت پروژه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
این پروژه به عنوان یکی از زیرساختهای حیاتی و راهبردی کشور در حوزه سلامت طیور، با هدف توسعه توان ملی در تولید واکسنهای بومی و مقابله موثر با ویروسهای نوپدید آنفلوانزا طراحی و در حال اجراست.
وزیر جهاد کشاورزی در جریان این بازدید ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر متخصصان و کارکنان موسسه رازی در پیشبرد اهداف علمی و تحقیقاتی کشور، پیشرفت پروژه و تلاشهای صورتگرفته در شعبه شمالغرب را قابل تقدیر دانست و تکمیل و بهرهبرداری از این سایت را گامی مهم در مسیر خودکفایی تولید واکسنهای طیور عنوان کرد.
وی اظهار داشت: با راهاندازی این مرکز تخصصی، ظرفیت کشور در زمینه پژوهش، تولید و کنترل بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان به شکل چشمگیری افزایش مییابد و مسیر برای تولید صنعتی واکسنهای موثر و بومی هموار خواهد شد.
علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ضمن تشریح روند پیشرفت فیزیکی پروژه، از نیازهای تجهیزاتی و برنامه زمانبندی بهرهبرداری گزارشی ارائه کرد و تصمیمات لازم جهت تسریع در تکمیل نهایی ساختمان سایت اتخاذ شد.
لازم به توضیح میباشد موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی دارای ۶ شعبه در سراسر کشور است که به منظور رفع نیازهای منطقه و استانهای همجوار، تاسیس شدهاند و شعبه مرند از شعب مهم موسسه رازی محسوب میشود.
موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی شعبه شمال غرب کشور در آبان ماه ۱۳۷۲ به طور رسمی افتتاح و همزمان با برنامه دوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فعالیت خود را آغاز کرد. دوری از محدوده شهر و واحدهای دام و طیور صنعتی و وسعت مناسب برای توسعه و داشتن نیروهای متعهد و متخصص از ویژگیهای بارز این شعبه است.
از فعالیتهای مهم این شعبه میتوان به بهره برداری از آزمایشگاههای میکروب شناسی و انگل شناسی و نیز خط تولید قرص ضد انگل نیکلورازی در سال ۱۳۷۳، بهره برداری از خط تولید واکسن آگالاکسی و نیز تولید داروی ضد انگل پیرو رازی در سال ۱۳۷۴، بهره برداری از خط تولید واکسن روغنی نیوکاسل در سال ۱۳۷۶، بهره برداری از خط تولید واکسن روغنی آنفلوانزا در سال ۱۳۷۸ و بهره برداری از خط تولید واکسن دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزای روغنی در سال ۱۳۸۳ اشاره کرد.
این شعبه در تولید واکسن نیوکاسل روغنی کشته طیور، واکسن آنفلوانزای روغنی کشته طیور و همچنین واکسن دوگانه نیوفلورازی طیور فعالیت میکند و ظرفیت تامین عمده نیاز جامعه طیور کشور به این محصولات را دارد.
تولیدات این شعبه با اصول GMP و استانداردهای ISO مطابقت داشته و کنترل کیفی این محصولات توسط آزمایشگاههای مجهز وکارشناسان مجرب و با بهره گیری از دستگاههای پیشرفته و با دقت بسیار بالا صورت میگیرد.