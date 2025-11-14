تاکید نماینده هشترود و چاراویماق بر ساماندهی تخصیص آب پایاب سد سهند
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل و وضعیت اجرای پایاب سد سهند بر ضرورت ساماندهی تخصیص آب پایاب این سد به مناطق مختلف تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرامرز شهسواری در نشست بررسی مسائل و وضعیت اجرای پایاب سد سهند گفت: سد سهند هشترود با ظرفیتی بالغ بر ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۸۴ تکمیل و آماده بهرهبرداری شد و هدف آن تامین بخشی از نیاز آبی کشاورزی، شرب و صنعت منطقه بوده است.
وی افزود: بر اساس طرح مصوب اولیه پایاب این سد باید ۱۰۳۰۰ هکتار از اراضی مستعد کشاورزی شهرستان هشترود را در پنج فاز تحت پوشش شبکه آبیاری قرار دهد.
یوسف غفارزاده مدیر عامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی نیز در این نشست از اتمام واحد عمرانی یک پایاب سد سهند به مساحت سه هزار هکتار خبر داد.
غفارزاده گفت: واحد عمرانی ۳ و ۴ نیز با پیشرفت ۵۰ درصدی تا اردیبهشت سال آینده و با صرف هزینهای بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال به اتمام خواهد رسید و روند عملیات اجرایی این واحدها با سرعت مطلوبی توسط سرمایهگذار ادامه دارد.
غفارزاده افزود: در بازرسیهای اخیر وزارت نیرو، قول مساعد برای افزایش قابل توجه اراضی تحت پوشش داده شده و بهزودی سطح اراضی پایاب شبکه سد سهند بازنگری خواهد شد.
شهرستان هشترود با جمعیت ۶۰ هزار نفر، در فاصله ۱۰۰ کیلومتری مراغه و ۱۲۰ کیلومتری تبریز قرار دارد و از مناطق مهم کشاورزی و کشت غلات استان به شمار میرود.