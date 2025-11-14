به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدارهای کارگروه اضطرار الودگی هوا برای روز شنبه ۲۴ آبان به شرح زیر است:

پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست

نظارت وجلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری‌های اراک و ساوه

برخورد پلیس راهور با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی، تشدید شده و اعمال قانون لازم در این خصوص صورت پذیرد.

درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه می‌شود.

🔹توصیه می‌شود حتی‌الامکان از فعالیت ورزشی در فضا‌های باز خودداری شود.