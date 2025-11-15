معاون امور سیاست گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور: انتخاب کریدور ریلی چابهار- زاهدان- بیرجند به عنوان طرح پیشران وزارت راه و شهرسازی در 10 روز گذشته ابلاغ شده که باعث توسعه سازنده در خراسان جنوبی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور سیاست گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه میزگرد شبکه بین‌المللی خبر گفت: راه و شهرسازی اخیراً در ۱۰ روز گذشته نامه‌ای ارسال کرده که کریدور ریلی چابهار- زاهدان- بیرجند را به عنوان طرح پیشران خود انتخاب کرده است.

ثامنی افزود: این طرح باعث توسعه سازنده در استان خواهد شد و خراسان جنوبی از لحاظ خطوط ریلی به دریا متصل می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی هم گفت: فاز دوم مطالعات آمایش استان از سال ۱۳۹۲ کلید خورد و حدوداً تا سال ۱۳۹۵ این مطالعات به طول انجامید.

بهدانی با بیان اینکه سند آمایش به عنوان نقشه راه در جلسات مختلف مد نظر قرار می گیرد افزود:سند آمایش استان عملاً در سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین کشور رسید و عملاً هرگونه تصمیمی در استان بر اساس مطابقت با سند آمایش گرفته می‌شود.

وی بر لزوم بازبینی‌ سند آمایش استان تاکید کرد.

استاد دانشگاه بیرجند گفت: با توجه به شدت گرفتن تغییرات و تحولات در جهان برنامه‌ها به ویژه سند آمایش سرزمین استان‌ها نیازمند به روز رسانی است.

اسکندری ثانی افزود:امروز به تک تک فعالیت‌های اقتصادی هر صنفی تکنولوژی و فناوری نوین ورود کرده و سند آمایش نیاز به بازنگری دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی در سال 1402 رتبه ۲۶ کشور در بارندگی را دارد که با توجه به تغییر اقلیم ضرورت تغییر در اقلیم وجود دارد.

معاون امور سیاست گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور هم گفت: اقتصاد استان اقتصادی متنوع و چند وجهی است که ماهیت غالب استان معدنی است و ۶ درصد سهم معادن کشور را دارد.

ثامنی افزود: سرمایه‌گذاری زیادی در ۱۰ سال اخیر در حوزه معدنی صورت گرفته است اما از ضعف‌های آن خام فروشی است که باعث شده سود آن در استان رسوب نکند.

وی گفت: در وهله بعد کشاورزی زرشک، زعفران عناب و انار و خرما و در مرحله بعدی صنایع معدن پایه است.

معاون امور سیاست گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تقاطع‌گیری سند آمایش به دلیل کمبود اطلاعات هنوز انجام نشده و اطلاعاتی که مبنای سند آمایش استان‌ها بوده مربوط به سال ۸۵ و قبل از آن است.

ثامنی افزود: سند آمایش سندی منجمد در زمان نیست و متناسب با شرایط زمان باید تغییر کند.

وی گفت: اگر استان را به چهار بخش تقسیم کنیم شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق و جنوب غرب غالب بارگذاری‌هایی که در حوزه جمعیتی و صنعتی در استان وجود دارد در نیمه جنوب شرق، شمال شرق و شمال غرب از جمله شهرستان‌های زیرکوه در میان سرریشه نهبندان قائنات فردوس سرایان و بشرویه و متناسب با اقلیم و شرایط آب و هوایی است.

معاون امور سیاست گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سند آمایش استان تدابیر خوبی را برای پیشرفت استان پیش بینی کرده که از جمله آن کریدورهاست.

ثامنی گفت: این استان با توجه به موقعیت جغرافیایی در کشور دسترسی خوبی به بازار‌های آسیایی دارد که اگر با همت مسئولین و هماهنگی با کشور‌های خارجی راه‌های کرمان بجستان زاهدان بیرجند قائنات گناباد را بتوانند زیرساخت‌ها را فراهم کنند تاثیر بسیاری بر عبور ترانزیتی خواهد داشت یا اتصال مرکز استان به استان‌های همجوار مانند زاهدان کرمان و یزد باید درنظر گرفته شود.

وی گفت:احداث پالایشگاه‌های کوچک مقیاس برای تامین فرآورده‌های مورد نیاز نفتی استان و صادرات راهکار دیگر است که کشور نباید به پالایشگاه بزرگ تنها متصل باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی به عنوان سومین استان پهناور کشور باعث شده در هر کیلومتر مربع 5.5 نفر تراکم وجود دارد در حالی که در کشور هر کیلومتر مربع ۵۳.۱ نفر است که باعث شده خدمات دهی به نقاط مختلف استان با مشکل مواجه شود.

بهدانی افزود:این پراکندگی جمعیت در استان هزینه خدمات دهی را افزایش می‌دهد.

وی گفت:منطقه ویژه اقتصادی استان یکی از ظرفیت‌هایی است که دو قطعه زمین در مرکز بیرجند با ۴۵۰ هکتار و ۱۰۰ هکتار در نقطه صفر مرزی دارد و در مرکز شهرستان بیرجند پترو پالایشگاه‌های مستقر شدند و در این منطقه که شرایط خاص مالیاتی دارند و استان به سمت احداث پالایشگاه پترو پالایشگاه‌های کوچک رفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی گفت: مشکل در جنوب ناستان و هبندان خام فروشی است در حالی که معادن در این منطقه وجود دارد.

اسکندری استاد دانشگاه بیرجند گفت: کلیت ارتباطات و پیوند‌های فضایی بین سکونتگاه های انسانی در خراسان جنوبی دو مسئله دیده نمی‌شود یکی پیوند فضایی سکونتگاه‌های در مرز ایران و افغانستان و دیگری عدم پیوند بعضی از کانون‌های سکونتگاهی شهری با مراکز خارج از استان.

وی با اشاره به عدم توازن اقتصادی بین مرز و غرب استان گفت: نواحی غربی استان اوضاع اقتصادی به مراتب بهتر از نوار شرقی و مرز دارد.

معاون امور سیاست گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :بخشی از استان به دلیل کمبود آب مستعد بارگذاری جمعیت نیست.

تامنی افزود: در جهان مرز پیشران توسعه محسوب می‌شود اما در کشور ما در شرق کشور به ویژه عامل محدودیت و تهدید توسعه محسوب می‌شود.

وی گفت: باید مرز را به عنوان پیشران توسعه کشور در نظر بگیریم که در سازمان برنامه بودجه کشور در حال اصلاح آن هستیم.

معاون امور سیاست گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از یک ماه گذشته تدوین الگوی نوین توسعه مرز کشور آغاز شده

که مرز را به عنوان پیشران توسعه کشور در نظر بگیریم و برای توازن وضعیت معیشتی در مرز استان با سایر نقاط استان ابتکار را سازمان برنامه و بودجه کشور تقریبا از دو ماه گذشته به خرج داده و آن احیای مستقیم محور شرق است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در خصوص درآمد معیشت خانوار‌های شهر روستایی گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۳ در خانوار‌های شهری ماهیانه درآمد خانوار شهری ۲۱ میلیون تومان برآورد شده است که از این حیث در رتبه بیستم کشور قرار داریم و ۱۷ میلیون تومان هزینه ماهانه خانوار است.

بهدانی افزود: در بحث روستایی رتبه ۳۰ کشور را داریم؛ درآمد‌ها در سال ۱۳۴ میلیارد تومان یا ماهانه ۱۱ میلیون تومان درآمد روستایی و در بحث هزینه‌ها در ماه ۸ میلیون و چهارصد هزار برآورد شده است.

وی گفت:در بحث سبد مصرفی خانوار خانوار‌های شهری ۳۳ درصد سبد خانوار مواد خوراکی را و ۶۷ درصد مابقی موارد را تشکیل می دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی گفت:در بحث روستایی ۴۶ درصد سبد خانوار را صرفاً خوراکی تشکیل می‌دهد.

بهدانی گفت: در بحث نوار مرزی با پیگیری‌های استاندار و مصوبه دولت مجوز کولبری صادر شده است؛ برای مرز نشینان تا شعاع ۵۰ کیلومتر را در بر می‌گیرد و فرصتی است که بتوان سطح رفاهی را برای مرزنشینان فراهم کرد که از دو هفته پیش اجرایی شده است و برای ۷۸ قلم کالا مجوز کولبری صادر شده است؛ حدود ۱۲ هزار خانوار مرزنشین از این ظرفیت بهره‌مند خواهد شد.

وی گفت: پیش بینی ۹۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ برای واردات کالا در بحث کولبری شده است.

اسکندری در خصوص برنامه هفتم گفت: رویکرد بخشی‌نگری در برنامه توسعه هفتم به جای توسعه جغرافیایی و فضایی غالب است و خراسان جنوبی در برنامه توسعه هفتم بسیار کمرنگ تعریف شده است.

بهدانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی گفت: در برنامه هفتم تاکنون برش استانی دیده نشده است که باید تا پایان سال برش استانی آن مشخص شود.