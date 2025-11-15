پخش زنده
امروز: -
رونماییها، قدردانیها و افتتاح کتابخانههای جدید با آغاز «سی و سومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» از امروز در سراسر کشور کلید میخورد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما قدردانی از کتابداران در روز شنبه و اجتماع روسای کتابخانهها سرفصل برنامههای هفته کتاب است.
رونمایی از کتابهای جدید و تقریظ رهبر انقلاب بر سه عنوان کتاب دفاع مقدس از مهمترین برنامههای این هفته است.
هفته کتاب امسال با شعار «بخوانیم برای ایران» تا ۳۰ آبان ادامه دارد.
هشتاد نهاد و مجموعه فرهنگی در برگزاری برنامههای هفته کتاب، مشارکت میکنند.