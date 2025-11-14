پخش زنده
به منظور توسعه شبکه فردا شنبه ۲۴ آبان گاز بخشی از مرکز شهر اهواز قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت گاز خوزستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز مرکز شهر اهواز، از خیابان سی متری تا خیابان ۲۴ متری حدفاصل خیابان وکیلی تا خیابان رضایی در روز شنبه ۲۴ آبانماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.
شرکت گاز استان از مشترکان این مناطق درخواست کرده است در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.