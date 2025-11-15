

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان گفت:فرآیند ثبت اتحادیه تعاونی دهیاری‌های استان برای نخستین‌بار در لرستان در حال انجام است.

شاهپور عطایی با اشاره به اینکه ظرفیت یکهزار و ۵۲۴ دهیاری فعال استان است،افزود:نیروهای متخصص و روحیه همدلی روستاییان، زمینه ی اجرای طرح های عمرانی از طریق تعاونی‌ها را فراهم کرده است.





وی بیان کرد: این اقدام با هدف احیا و توسعه ظرفیت‌های موجود در تعاونی‌های دهیاری و سازماندهی فعالیت‌های آنها اجرا می شود تا فرهنگ تعاون در میان دهیاران و روستاها نهادینه شود.





عطایی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات تعاونی‌ها و تشکیل تعاونی‌های جدید در بخش‌های بدون تعاونی افزود:

لرستان از نظر ظرفیت انسانی و طبیعی در موقعیت ممتازی قرار دارد و ایجاد و راه‌اندازی اولین اتحادیه استانی تعاونی دهیاری‌ها یک گام بزرگ و نقطه قوت اصلی است.





عطایی بیان کرد:علاوه بر این روحیه همدلی و تعاون‌محور در جوامع محلی در کنار جاذبه‌های طبیعی، روستاهای هدف گردشگری و محصولات کشاورزی شاخص، ظرفیت بزرگی برای توسعه تعاونی‌ها محسوب می‌شود.