راهاندازی اولین اتحادیه تعاونیهای دهیاریها در لرستان
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان گفت:فرآیند ثبت اتحادیه تعاونی دهیاریهای استان برای نخستینبار در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان گفت:فرآیند ثبت اتحادیه تعاونی دهیاریهای استان برای نخستینبار در لرستان در حال انجام است.
شاهپور عطایی با اشاره به اینکه ظرفیت یکهزار و ۵۲۴ دهیاری فعال استان است،افزود:نیروهای متخصص و روحیه همدلی روستاییان،زمینه ی اجرای طرح های عمرانی از طریق تعاونیها را فراهم کرده است.
وی بیان کرد: این اقدام با هدف احیا و توسعه ظرفیتهای موجود در تعاونیهای دهیاری و سازماندهی فعالیتهای آنها اجرا می شود تا فرهنگ تعاون در میان دهیاران و روستاها نهادینه شود.
عطایی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی اطلاعات تعاونیها و تشکیل تعاونیهای جدید در بخشهای بدون تعاونی افزود:
لرستان از نظر ظرفیت انسانی و طبیعی در موقعیت ممتازی قرار دارد و ایجاد و راهاندازی اولین اتحادیه استانی تعاونی دهیاریها یک گام بزرگ و نقطه قوت اصلی است.
عطایی بیان کرد:علاوه بر این روحیه همدلی و تعاونمحور در جوامع محلی در کنار جاذبههای طبیعی، روستاهای هدف گردشگری و محصولات کشاورزی شاخص، ظرفیت بزرگی برای توسعه تعاونیها محسوب میشود.