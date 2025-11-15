انتصاب سرپرست جدید شهرداری اهواز
کورش حسینی زاده سرپرست شهرداری اهواز شد.
اعضای شورای اسلامی شهر اهواز در این جلسه همچنین بر لزوم تداوم برنامههای خدمات شهری، ارتقای نظم و انضباط اداری و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی تاکید کردند.
حسینی زاده از مدیران باسابقه در شهرداری اهواز است و پیش از این در سمتهای مختلف اجرایی و مدیریتی در شهرداری فعالیت داشته است و اکنون مدیر امور مالی شهرداری اهواز است.
رضا امینی شهردار پیشین اهواز در پی حادثه خودسوزی و جان باختن احمد بالدی، جوان اهوازی از سمت خود کناره گیری کرده بود.