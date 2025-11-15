

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری لرستان گفت:پیشنهاد می‌شود شهرستان دلفان به‌عنوان پایلوت طرح‌های اقتصادی ویژه بانوان استان انتخاب شود تا بتوان با برنامه‌ریزی هدفمند از ظرفیت بخش‌های دولتی و خصوصی برای ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه استفاده کرد.



فاطمه ایرانی بر ضرورت توجه ویژه به اشتغال پایدار بانوان در شهرستان دلفان تأکید کرد و افزود:توجه به معیشت خانواده‌ها به‌ویژه زنان سرپرست خانوار می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی استان داشته باشد.



مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری لرستان با اشاره به اهمیت آموزش مهارتی و کارآفرینی بانوان گفت:ضروری است دستگاه‌های اجرایی استان با همکاری فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی، دوره‌های آموزشی رایگان و کاربردی برای زنان جویای کار برگزار کنند تا توانمندسازی واقعی در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی محقق شود.



معاون اقتصادی استاندار لرستان هم بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تحقق برنامه‌های اشتغال بانوان تأکید کرد و از مدیران خواست راهکارهای اجرایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در مناطق کم‌برخوردار استان ارائه دهند.



در این جلسه، تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان ضمن اعلام آمادگی برای مشارکت در طرح‌های اشتغال‌زایی بانوان، در خصوص تأمین بخشی از نیازهای اولیه اشتغال از جمله چرخ خیاطی، ابزار تولید صنایع دستی و تجهیزات کارگاهی قول مساعد دادند.



همچنین مقرر شد موضوع اشتغال پایدار بانوان شهرستان دلفان تا زمان تعیین تکلیف نهایی، به‌صورت دائمی در دستور کار کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قرار گیرد.