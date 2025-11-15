به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛شاخص کیفی هوای اصفهان امروز شنبه ۲۴ آبان‌ماه با میانگین ۱۵۴ AQIوضعیت ناسالم برای همه را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص کیفی هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت ۶صبح این گزارش، در ایستگاه های ۲۵ آبان با ۱۵۸،کاوه ۱۵۹ دانشگاه صنعتی با ۱۵۵،هزارجریب ۱۵۶، رهنان و کرد آباد با ۱۷۹، زینبیه۱۶۱ ، سپاهان شهر ۱۵۴،فرشادی ۱۵۵، فیض۱۵۷، میرزاطاهر ۱۵۱و پارک زمزم با۱۶۱ AQI و شهرهای قهجاورستان با ۱۷۹و خمینی شهر با ۱۸۳ AQI بر مدار قرمز آلودگی و ناسالم برای همه است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه های خرازی با ۱۳۰، رودکی با ۱۲۶و شهر نجف آباد با۱۲۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و به رنگ نارنجی است.

اما این شاخص در ایستگاه های بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۹،شاهین شهر ۸۵ و علوم پزشکی کاشان با۹۲،کاشان ۹۵ و مبارکه ۷۹ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

بنابراعلام اداره کل هواشناسی استان امروز سامانه بارشی وارد مناطقی از استان می شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.